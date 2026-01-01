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Profoto Narrow-Beam Reflector (100617) портретная тарелка

Profoto Narrow-Beam Reflector (100617) портретная тарелка

Profoto
Артикул: NVF-2640

Profoto Narrow-Beam Reflector (100617) – рефлектор, который обеспечивает наибольшую светоотдачу среди всех рефлекторов Profoto. Направленный световой поток с горячей центральной точкой, жесткий теневой рисунок. Диапазон зуммирования 10–70 градусов. Не рекомендуется использовать с приборами D1 и B1.

Описание

Характеристики:

  • возможность установки сотовых решеток – есть
  • диаметр – 34 см (14 дюймов)
  • покрытие – серебристое рельефное
  • угол направленности – 10-70 градусов

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