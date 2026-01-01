Profoto Narrow-Beam Reflector (100617) портретная тарелка

Арт. NVF-8852

Kupo CS30MK 30" C Stand Kits Silver – стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном.

Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Вес – 9 кг. Максимальная высота – 226 см.