Profoto Narrow-Beam Reflector (100617) портретная тарелка

Характеристики:
- возможность установки сотовых решеток – есть
- диаметр – 34 см (14 дюймов)
- покрытие – серебристое рельефное
- угол направленности – 10-70 градусов
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Narrow-Beam Reflector (100617) – рефлектор, который обеспечивает наибольшую светоотдачу среди всех рефлекторов Profoto. Направленный световой поток с горячей центральной точкой, жесткий теневой рисунок. Диапазон зуммирования 10–70 градусов. Не рекомендуется использовать с приборами D1 и B1.
Характеристики:
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