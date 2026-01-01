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Profoto (100704) стеклянный рассеиватель для рефлектора Softlight
Profoto (100704) стеклянный рассеиватель для рефлектора Softlight

Profoto (100704) стеклянный рассеиватель для рефлектора Softlight

Profoto
Артикул: NVF-8020

Profoto (100704) – стеклянный рассеиватель для рефлектора Softlight. Матовый стеклянный рассеиватель усиливает эффект белого или серебристого рефлектора Softlight.

Описание

Стеклянный рассеиватель Profoto (100704) для рефлектора Softlight

Profoto (100704) — это матовый стеклянный рассеиватель, предназначенный для использования с рефлекторами серии Softlight. Он является аксессуаром, который помогает изменить характер света, делая его более мягким и рассеянным.

Для чего нужен

Данный рассеиватель устанавливается на белый или серебристый рефлектор Softlight. Его основная задача — дополнительно смягчить и рассеять световой поток, создаваемый рефлектором. Это особенно полезно при портретной съемке, где требуется нежный, обволакивающий свет без резких теней и бликов.

Эффект от использования

  • Смягчение света: Матовая стеклянная поверхность эффективно рассеивает лучи, делая переходы от света к тени более плавными.
  • Уменьшение контраста: Свет становится более равномерным и заполняющим, что идеально для создания мягких портретов.
  • Улучшение цветопередачи: Качественное стекло не искажает цвет света, сохраняя его естественность.

Совместимость

Рассеиватель разработан специально для рефлекторов Profoto Softlight (белого и серебристого). Перед покупкой убедитесь, что ваш рефлектор совместим с данной моделью.

Комплектация

  • Стеклянный рассеиватель Profoto (100704) — 1 шт.

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