Profoto (100704) стеклянный рассеиватель для рефлектора Softlight

Описание

Стеклянный рассеиватель Profoto (100704) для рефлектора Softlight

Profoto (100704) — это матовый стеклянный рассеиватель, предназначенный для использования с рефлекторами серии Softlight. Он является аксессуаром, который помогает изменить характер света, делая его более мягким и рассеянным.

Для чего нужен

Данный рассеиватель устанавливается на белый или серебристый рефлектор Softlight. Его основная задача — дополнительно смягчить и рассеять световой поток, создаваемый рефлектором. Это особенно полезно при портретной съемке, где требуется нежный, обволакивающий свет без резких теней и бликов.

Эффект от использования

Смягчение света: Матовая стеклянная поверхность эффективно рассеивает лучи, делая переходы от света к тени более плавными.

Матовая стеклянная поверхность эффективно рассеивает лучи, делая переходы от света к тени более плавными. Уменьшение контраста: Свет становится более равномерным и заполняющим, что идеально для создания мягких портретов.

Свет становится более равномерным и заполняющим, что идеально для создания мягких портретов. Улучшение цветопередачи: Качественное стекло не искажает цвет света, сохраняя его естественность.

Совместимость

Рассеиватель разработан специально для рефлекторов Profoto Softlight (белого и серебристого). Перед покупкой убедитесь, что ваш рефлектор совместим с данной моделью.