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Lumifor LFSR-56+LHC портретная тарелка с сотами 56 см

Lumifor LFSR-56+LHC портретная тарелка с сотами 56 см

Lumifor
Артикул: NVF-5325

Lumifor LFSR-56+LHC – портретная тарелка с сотами, которая имеет диаметр 56 см и оснащена байонетом Bowens. В отличие от стандартного рефлектора, она существенно больше и имеет дефлектор в центре. Он распределяет свет от вспышки равномерно по всей поверхности. Вес комплекта с сотами, кг – 3,7.

Описание

Портретная тарелка или софтрефлектор предназначается для портретной и рекламной фотографии в стиле Beauty. Применение сот дает возможность получить более направленное освещение и сузить световое пятно, а также получить эффект прожектора. Матовая серебристая поверхность рефлектора равномерно освещает объект съемки и обладает наибольшей отражающей способностью.

Результат, полученный с использованием портретной тарелки, кардинально отличается от эффекта, полученного с применением софтбокса. Эти световые модификаторы не заменяют, а дополняют друг друга. Портретная тарелка дает более жесткий свет и подчеркивает фактуру, а софтбокс наоборот делает рисунок более мягким и сглаживает небольшие дефекты.

Этот рефлектор находит применение не только в портретной съемке. Его можно использовать во множестве световых схем. Он является незаменимый аксессуаром профессионального фотографа.

Комплектация

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Что такое портретная тарелка и как ею пользоваться, или Всё о софтрефлекторах!

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