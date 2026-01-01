Hensel 22" ACW Beauty Dish kit EH 8610 портретная тарелка 56 см комплект

Артикул: NVF-9289

Hensel 22" ACW Beauty Dish kit EH 8610 - портретная тарелка с сотами диаметром 56 см.

Софтрефлектор является одним из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты входящие в комплект сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Диаметр - 56 см.