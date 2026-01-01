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Fotokvant SR-700W-EL софтрефлектор универсальный белый 70 см c адаптером Elinchrom
Fotokvant SR-700W-EL софтрефлектор универсальный белый 70 см c адаптером Elinchrom

Fotokvant SR-700W-EL софтрефлектор универсальный белый 70 см c адаптером Elinchrom

Fotokvant
Артикул: DAN-2503

Софтрефлектор универсальный белый Fotokvant SR-700W-EL, диаметром 70 см c адаптером Elinchrom.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 70 см с адаптером Elinchrom. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Elinchrom.

Описание

Fotokvant SR-700W-EL софтрефлектор универсальный белый 70 см c адаптером Elinchrom

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