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Fotokvant SR-550S-MB софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Multiblitz
Fotokvant SR-550S-MB софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Multiblitz

Fotokvant SR-550S-MB софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Multiblitz

Fotokvant
Артикул: DAN-2486

Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-550S-MB, диаметром 55 см c адаптером Multiblitz.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см с адаптером Multiblitz. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Multiblitz.

Описание

Fotokvant SR-550S-MB софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Multiblitz

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