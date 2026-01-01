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Fotokvant SR-550S-EP софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Einstein Paul C. Buff
Fotokvant SR-550S-EP софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Einstein Paul C. Buff

Fotokvant SR-550S-EP софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Einstein Paul C. Buff

Fotokvant
Артикул: DAN-2483

Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-550S-EP, диаметром 55 см c адаптером Einstein Paul C. Buff.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см с адаптером Einstein Paul C. Buff. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Einstein Paul C. Buff.

Описание

Fotokvant SR-550S-EP софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Einstein Paul C. Buff

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