Fotokvant SR-550S-EP софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Einstein Paul C. Buff

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-550S-EP, диаметром 55 см c адаптером Einstein Paul C. Buff.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см с адаптером Einstein Paul C. Buff. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Einstein Paul C. Buff.
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