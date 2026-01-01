Fotokvant SR-550S-BR софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Broncolor

Временно нет в наличии

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см с адаптером Broncolor . Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Broncolor.

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