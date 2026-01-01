Fotokvant SR-420W-BR софтрефлектор универсальный белый 42 см c адаптером Broncolor

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтрефлектор универсальный белый Fotokvant SR-420W-BR, диаметром 42 см c адаптером Broncolor.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 42 см с адаптером Broncolor. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Broncolor.
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