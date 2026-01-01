images
images
images
Elinchrom Beauty Dish silver (26901) комплект
Elinchrom Beauty Dish silver (26901) комплект
Elinchrom Beauty Dish silver (26901) комплект

Elinchrom Beauty Dish silver (26901) комплект

Elinchrom
Артикул: NVF-7664

Elinchrom Beauty Dish silver (26901) – комплект для съемок в стиле бьюти. Комплект состоит из портретной тарелки 44 см., 55 град. (серебро), набора дефлекторов (серебро, золото, просветной, белый), сотового фильтра Elinchrom для софтрефлектора 44 см. Набор упакован в сумку ProTec с наплечным ремнем.

Описание

Elinchrom Beauty Dish silver (26901) комплект

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Аббас
Аббас
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Стейхен
Стейхен
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.