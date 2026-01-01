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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom Beauty Dish silver (26901) – комплект для съемок в стиле бьюти. Комплект состоит из портретной тарелки 44 см., 55 град. (серебро), набора дефлекторов (серебро, золото, просветной, белый), сотового фильтра Elinchrom для софтрефлектора 44 см. Набор упакован в сумку ProTec с наплечным ремнем.
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