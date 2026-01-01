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Elinchrom (26048) рефлектор 44х44 см 85 град.

Elinchrom (26048) рефлектор 44х44 см 85 град.

Elinchrom
Артикул: OLE-0355

Elinchrom (26048) – многофункциональный отражатель. Без сотовой решетки дает мягкий и широкий поток света. С установленным сотовым фильтром – угол отражения становится боле направленным. Такой вариант идеален для съемки портретов и небольших неподвижных объектов. В комплект входит сотовый фильтр и крепления для шторок. Размер 44х44 см, угол 85 градусов.

Описание

Elinchrom (26048) рефлектор 44х44 см 85 град.

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