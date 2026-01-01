images
Rekam AH6030N cотовая решетка 30 град.

Rekam AH6030N cотовая решетка 30 град.

Rekam
Артикул: NVF-2422

Rekam AH6030N сотовая насадка для софтрефлектора. Модификатор необходим для создания более направленного светового потока. Предназначен для работы со стандартным рефектором 7"/18 см

Описание

Rekam AH6030N cотовая решетка 30 град.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant GRID18-60 соты 60 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-60 соты 60 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-60 соты 60 град. для стандартного рефлектора 18 см
Арт. NVF-7086
Fotokvant GRID18-60 соты 60 град. для стандартного рефлектора 18 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant GRID18-30 – соты с ячейкой 4х4 мм для софтрефлектора диаметром 170-175 мм. Диаметр, мм – 180.

1 160 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant GRID-6090 соты для софтбокса 60х90 см
Fotokvant GRID-6090 соты для софтбокса 60х90 см
Fotokvant GRID-6090 соты для софтбокса 60х90 см
Арт. NVF-9148
Fotokvant GRID-6090 соты для софтбокса 60х90 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW

1 900 ₽
В корзину
Grifon SN-08 тубус с сотовой насадкой и цветными фильтрами
Grifon SN-08 тубус с сотовой насадкой и цветными фильтрами
Арт. DOP-351
Grifon SN-08 тубус с сотовой насадкой и цветными фильтрами
Наличие
более 10 шт

Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой и цветными фильтрами. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens. Длина тубуса 20 см.

1 860 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes LSB-2JS кран жураль до 7 кг
Falcon Eyes LSB-2JS кран жураль до 7 кг
Falcon Eyes LSB-2JS кран жураль до 7 кг
Арт. FTR-1512
Falcon Eyes LSB-2JS кран жураль до 7 кг
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 9 ч

Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.

-10 %8 320 ₽
7 480 ₽
В корзину

Видео

Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Великие фотографы. Рут Оркин (©Ruth Orkin)
Великие фотографы. Рут Оркин (©Ruth Orkin)
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Леди Клементина
Леди Клементина
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.