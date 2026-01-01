Rekam AH6030N cотовая решетка 30 град.

Fotokvant GRID18-30 – соты с ячейкой 4х4 мм для софтрефлектора диаметром 170-175 мм. Диаметр, мм – 180.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam AH6030N – сотовая насадка для софтрефлектора. Модификатор необходим для создания более направленного светового потока. Предназначен для работы со стандартным рефектором 7"/18 см
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Fotokvant GRID18-30 – соты с ячейкой 4х4 мм для софтрефлектора диаметром 170-175 мм. Диаметр, мм – 180.
Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.
Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой и цветными фильтрами. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens. Длина тубуса 20 см.
Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.