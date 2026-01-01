Raylab RDG2-SR56 соты для софтрефлектора 56 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Сотовая насадка Raylab RDG2-SR56 Foldable diffusor W/25 grid (DIA 18 cm).
Сотовая насадка 25 град. для рефлектора диаметром 55 см. Используется для создания у объекта резкого теневого силуэта, а также для имитации солнечного освещения.
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