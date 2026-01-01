Raylab RBD-99FL четырехлепестковые шторки с линзой Френеля

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RBD-99FL – четырехлепестковые шторки со встроенной фиксированной линзой Френеля размером 20 см. Аксессуар предназначен для улучшения точной фокусировки и направления светового потока, создаваемого источником света. Шторки крепятся на 8" конический рефлектор для осветителя Raylab Xenos LED-99.
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