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Nanlite EC-CP200 соты для панели Compac 200/200B
Nanlite EC-CP200 соты для панели Compac 200/200B

Nanlite EC-CP200 соты для панели Compac 200/200B

Nanlite
Артикул: MTG-2197

Nanlite EC-CP200 соты для панели Compac 200/200B. Сотовая сетка Nanlite для светодиодных панелей Compac 200 и 200B Soft Light Studio предназначена для минимизации рассеивания света и уменьшения угла до 50 градусов. Отлично подходит для выборочного освещения объектов без потери «мягкости» света. Крепится с помощью эластичных ремней и складывается для хранения и транспортировки. 

Описание

Nanlite EC-CP200 соты для панели Compac 200/200B

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