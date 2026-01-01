Артикул: MTG-2196

Nanlite EC-CP100 соты для панели Compac 100/100B. Сотовая сетка Nanlite для светодиодных панелей Compac 100 и 100B Soft Light Studio предназначена для минимизации рассеивания света и уменьшения угла до 50 градусов. Отлично подходит для выборочного освещения объектов без потери «мягкости» света. Крепится с помощью эластичных ремней и складывается для хранения и транспортировки.