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Москва
Малая Семеновская 3с6
Nanlite EC-CP100 соты для панели Compac 100/100B. Сотовая сетка Nanlite для светодиодных панелей Compac 100 и 100B Soft Light Studio предназначена для минимизации рассеивания света и уменьшения угла до 50 градусов. Отлично подходит для выборочного освещения объектов без потери «мягкости» света. Крепится с помощью эластичных ремней и складывается для хранения и транспортировки.
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