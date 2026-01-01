Lumifor LBD-2 шторки с сотами 18 см 4 гелевых фильтра

Артикул: OLE-1354

Lumifor LBD-2 – набор из четырехлепестковых шторок, сот и цветных фильтров. Шторки применяются для ограничения светового потока, делая его более направленным. Они устанавливаются на стандартный рефлектор диаметром 7 дюймов (18 см). Цветные фильтры и соты крепятся на шторки. В комплекте 4 фильтра: красный, синий, желтый, зеленый.