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Lumifor LBD-2 шторки с сотами 18 см 4 гелевых фильтра

Lumifor LBD-2 шторки с сотами 18 см 4 гелевых фильтра

Lumifor
Артикул: OLE-1354

Lumifor LBD-2 – набор из четырехлепестковых шторок, сот и цветных фильтров. Шторки применяются для ограничения светового потока, делая его более направленным. Они устанавливаются на стандартный рефлектор диаметром 7 дюймов (18 см). Цветные фильтры и соты крепятся на шторки. В комплекте 4 фильтра: красный, синий, желтый, зеленый.

Описание

Lumifor LBD-2 шторки с сотами 18 см 4 гелевых фильтра

Комплектация

  • Шторки для – 1 шт.
  • Соты средние – 1 шт.
  • Цветные фильтры – 4 шт. (красный, синий, зеленый, желтый).

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