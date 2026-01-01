Lumifor LBD-2 шторки с сотами 18 см 4 гелевых фильтра

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LBD-2 – набор из четырехлепестковых шторок, сот и цветных фильтров. Шторки применяются для ограничения светового потока, делая его более направленным. Они устанавливаются на стандартный рефлектор диаметром 7 дюймов (18 см). Цветные фильтры и соты крепятся на шторки. В комплекте 4 фильтра: красный, синий, желтый, зеленый.
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Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Grifon NVF-7143 – лампа галогенная мощностью 800 Вт цоколь R7s, с цветовой температурой 3200К. Лампа предназначена для установки в осветители с соответствующими параметрами.