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Jinbei S Honey Comb для рефлектора 28 см (45 град)
Jinbei S Honey Comb для рефлектора 28 см (45 град)

Jinbei S Honey Comb для рефлектора 28 см (45 град)

Jinbei
Артикул: NVF-7609

Jinbei S Honey Comb 45 – сотовая насадка для 28-сантиметрового, 45-градусного рефлектора. Сота 20 градусов. Применяется только для длиннофокусного рефлектора Jinbei 45 grad Long Focus Reflector. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. 

Описание

Jinbei S Honey Comb для рефлектора 28 см (45 град)

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