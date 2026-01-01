Jinbei S Honey Comb для рефлектора 25,5 см (65 град)

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Jinbei S Honey Comb 65 – сотовая насадка для 25,5-сантиметрового, 65-градусного рефлектора. Сота 20 градусов. Применяется только для рефлектора Jinbei 65 grad Focus Reflector. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
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