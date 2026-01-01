Jinbei Honeycomb QZ-40 соты для софтрефлектора

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Jinbei Honeycomb QZ-40 – сотовая насадка для 40 сантиметрового рефлектора. Размер сот, мм – 5,5. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и дает возможность формировать свет с большей точностью.
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