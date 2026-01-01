Jinbei Honeycomb QZ-40 соты для софтрефлектора

Артикул: NVF-7421

Jinbei Honeycomb QZ-40 – сотовая насадка для 40 сантиметрового рефлектора. Размер сот, мм – 5,5. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и дает возможность формировать свет с большей точностью.