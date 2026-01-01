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Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean Ultra-BD 576 – шторки для осветителя GreenBean UltraPanel 576 LED (совместимы только с этой моделью). Ограничивают световой поток и помогают производить корректировку угла рассеивания для исключения попадания света на определенные участки. Изготовлены из металла. Вес, кг – 0,3.
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