images
images
images
-10 %
GreenBean Ultra-BD 576 шторки
GreenBean Ultra-BD 576 шторки
GreenBean Ultra-BD 576 шторки

GreenBean Ultra-BD 576 шторки

GreenBean
Артикул: NVF-8039

GreenBean Ultra-BD 576 – шторки для осветителя GreenBean UltraPanel 576 LED (совместимы только с этой моделью). Ограничивают световой поток и помогают производить корректировку угла рассеивания для исключения попадания света на определенные участки. Изготовлены из металла. Вес, кг – 0,3.

Описание

GreenBean Ultra-BD 576 шторки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеообзор &quot;Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone&quot;
Видеообзор "Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone"
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
Стойка со струбциной на столешницу. Для микрофона, камеры или освещения. Кронштейн - пантограф
Стойка со струбциной на столешницу. Для микрофона, камеры или освещения. Кронштейн - пантограф
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.