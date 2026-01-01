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GreenBean Effect panel 60 набор масок Гобо
GreenBean Effect panel 60 набор масок Гобо
GreenBean Effect panel 60 набор масок Гобо
GreenBean Effect panel 60 набор масок Гобо
GreenBean Effect panel 60 набор масок Гобо
GreenBean Effect panel 60 набор масок Гобо
GreenBean Effect panel 60 набор масок Гобо
GreenBean Effect panel 60 набор масок Гобо

GreenBean Effect panel 60 набор масок Гобо

GreenBean
Артикул: NVF-8918

GreenBean Effect panel 60 – набор масок Гобо.

Компактный и портативный модификатор освещения, состоящий из 10 масок. Предназначен для имитации различных теней.

Описание

Effect Panel 60 состоит из трех основных компонентов: быстрораскладного каркаса размером 90х90 см, гибкого светоотсекающего экрана с окном (размер экрана 90х90 см, окна 50х50 см) и десяти гелевых масок с разным рисунком. Также набор комплектуется крепежной муфтой для установки каркаса с масками на стойку.

Быстросборная рама состоит из полых трубок, изготовленных из прочного легкого алюминиевого сплава, через которые пропущен резиновый эластичный шнур. Для установки рамы на стойку в комплекте поставляется муфта, на одной стороне рамы расположен поперечный стопорный штифт, который не даст раме проворачиваться.

Плотный матовый светоотсекающий экран устанавливается на раму с помощью резинок, прошитых по внешним углам. В центре экрана находится окно, по углам которого с двух сторон расположены текстильные застежки (липучки), это позволит комбинировать гелевые маски и разнообразить формируемые тени.

Гелевые маски имитируют различные эффектные. В комплекте 10 насадок с теневыми структурами. Гелевые маски отличаются от масок Гобо тем, что они используются дальше от прибора освещения, они не располагаются в точке фокуса между источником света и линзами, поэтому им не нужно быть теплостойкими.

В комплект входит специальная сумка-органайзер, которая поможет удобно собрать весь комплект и защитить гелевые фильтры при переноске.

Характеристики:

  • размер рамы, см – 90х90
  • размер светоотсекающего экрана, см – 90х90
  • размер окна, см – 50х50
  • размер гелевых масок, см – 57х57
  • вес рамы с установленным фильтром, кг – 1,5
  • размер сумки, см – 97х11х11
  • вес с сумкой, кг – 3,3

Комплектация

  • Быстрооаскладной каркас – 1 шт.
  • Светоотсекающий экран с окном – 1 шт.
  • Гелевая маска – 10 шт.
  • Матовый рассеивающий тканевый фильтр – 1 шт.
  • Муфта для установки рамы на стойку – 1 шт.
  • Сумка – 1 шт.

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