GreenBean Effect panel 60 набор масок Гобо

Описание

Effect Panel 60 состоит из трех основных компонентов: быстрораскладного каркаса размером 90х90 см, гибкого светоотсекающего экрана с окном (размер экрана 90х90 см, окна 50х50 см) и десяти гелевых масок с разным рисунком. Также набор комплектуется крепежной муфтой для установки каркаса с масками на стойку.

Быстросборная рама состоит из полых трубок, изготовленных из прочного легкого алюминиевого сплава, через которые пропущен резиновый эластичный шнур. Для установки рамы на стойку в комплекте поставляется муфта, на одной стороне рамы расположен поперечный стопорный штифт, который не даст раме проворачиваться.

Плотный матовый светоотсекающий экран устанавливается на раму с помощью резинок, прошитых по внешним углам. В центре экрана находится окно, по углам которого с двух сторон расположены текстильные застежки (липучки), это позволит комбинировать гелевые маски и разнообразить формируемые тени.

Гелевые маски имитируют различные эффектные. В комплекте 10 насадок с теневыми структурами. Гелевые маски отличаются от масок Гобо тем, что они используются дальше от прибора освещения, они не располагаются в точке фокуса между источником света и линзами, поэтому им не нужно быть теплостойкими.

В комплект входит специальная сумка-органайзер, которая поможет удобно собрать весь комплект и защитить гелевые фильтры при переноске.

Характеристики: