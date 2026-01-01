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Godox HC55 соты для BDR-55
Godox HC55 соты для BDR-55

Godox HC55 соты для BDR-55

Godox
Артикул: DAN-8718

Godox HC55 соты для BDR-55 -это сотовая решетка для портретных тарелок BDR-W55, BDR-S55, изготовленая из металла.

Описание

Соты Godox HC55 – съемная металлическая черная сотовая насадка диаметром 52 см для портретной тарелки Godox BDR-W55, Godox BDR-S55. Предназначена для сужения светового пучка и уменьшения световых потерь, например для яркого освещения части съемочной сцены и затемнения края освещаемой области, позволияет создать световой акцент на объекте, текстуре или цвете съемочной сцены для передачи требуемой атмосферы или настроения. Легкие в установке, крепится 3 металлическими зажимами.

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