Godox HC55 соты для BDR-55

Соты Godox HC55 – съемная металлическая черная сотовая насадка диаметром 52 см для портретной тарелки Godox BDR-W55, Godox BDR-S55. Предназначена для сужения светового пучка и уменьшения световых потерь, например для яркого освещения части съемочной сцены и затемнения края освещаемой области, позволияет создать световой акцент на объекте, текстуре или цвете съемочной сцены для передачи требуемой атмосферы или настроения. Легкие в установке, крепится 3 металлическими зажимами.
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро. Размер - 1,83х0,93 м. Художественный пластиковый фон размером 1,83х0,93 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.