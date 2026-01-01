Godox AK-R14 шторки для AK-R1

Артикул: OLE-2447

Резиновые четырехлепестковые шторки для установки на накамерные вспышки или источники постоянного света с с круглым магнитным креплением (с круглой головкой Godox V1, с круглой головой H200R на вспышке Godox AD200/AD200Pro, светодиодными осветителями Godox LITEMONS LC30BI / LITEMONS LC30D, Godox ML30BI /Godox ML30D). Шторки при использовании адаптера S-R1 (приобретается отдельно) можно установить на вспышки с прямоугольной головкой.