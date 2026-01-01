Godox AK-R14 шторки для AK-R1

Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-45 LED для студийного осветителя.
Светодиодная лампа с цоколем Е27. Имеет мощность 45 Вт, цветовую температуру 5500 К, CRI>90 и матовую рассевающую колбу диаметром 15 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Резиновые четырехлепестковые шторки для установки на накамерные вспышки или источники постоянного света с с круглым магнитным креплением (с круглой головкой Godox V1, с круглой головой H200R на вспышке Godox AD200/AD200Pro, светодиодными осветителями Godox LITEMONS LC30BI / LITEMONS LC30D, Godox ML30BI /Godox ML30D). Шторки при использовании адаптера S-R1 (приобретается отдельно) можно установить на вспышки с прямоугольной головкой.
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Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-45 LED для студийного осветителя.
Светодиодная лампа с цоколем Е27. Имеет мощность 45 Вт, цветовую температуру 5500 К, CRI>90 и матовую рассевающую колбу диаметром 15 см.
Godox V-11C – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов.