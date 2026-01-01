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Elinchrom (26101) сотовый фильтр 18 см 20 град.
Elinchrom (26101) сотовый фильтр 18 см 20 град.
Elinchrom (26101) сотовый фильтр 18 см 20 град.

Elinchrom (26101) сотовый фильтр 18 см 20 град.

Elinchrom
Артикул: NVF-7880

Elinchrom (26101) – сотовый фильтр диаметром, см – 18, угол, град. – 20 для рефлектора Ranger Quadra 18 см. С ее помощью можно создать уникальный эффект освещения. Позволяет фотографу полностью контролировать световой поток. Удобна в использовании при работе в стесненных условиях или когда модель можно расположить только близко к фону.

Описание

Elinchrom (26101) сотовый фильтр 18 см 20 град.

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