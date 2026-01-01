Elinchrom (26101) сотовый фильтр 18 см 20 град.

Артикул: NVF-7880

Elinchrom (26101) – сотовый фильтр диаметром, см – 18, угол, град. – 20 для рефлектора Ranger Quadra 18 см. С ее помощью можно создать уникальный эффект освещения. Позволяет фотографу полностью контролировать световой поток. Удобна в использовании при работе в стесненных условиях или когда модель можно расположить только близко к фону.