Elinchrom (26056) рефлектор 18 см для Ranger Q

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (26056) – рефлектор для Ranger Quadra диаметром, см – 18 см. Имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Может использоваться совместно с сотовыми фильтрами Elinchrom 12, 20 или 30 град., зонтами Elinchrom до 105 см, а также с комплектом дефлекторов Elinchrom.
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