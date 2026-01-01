Elinchrom (26056) рефлектор 18 см для Ranger Q

Артикул: NVF-7877

Elinchrom (26056) – рефлектор для Ranger Quadra диаметром, см – 18 см. Имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Может использоваться совместно с сотовыми фильтрами Elinchrom 12, 20 или 30 град., зонтами Elinchrom до 105 см, а также с комплектом дефлекторов Elinchrom.