Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector

Артикул: PSL-036

Bowens BW-6665 Advanced Reflector – расширенный комплект аксессуаров для различных задач. Содержит софт-бокс 60x80 см, два рефлектора Maxilite с двумя различными сотовыми фильтрами, четырехдверными шторками и держателем фильтров (12 цветных фильтров также прилагаются) и 81-сантиметровый лайт-диск с золотой и серебряной сторонами.