images
images
images
images
images
images
images
images
images
Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector
Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector
Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector
Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector
Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector
Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector
Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector
Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector
Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector

Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector

Bowens
Артикул: PSL-036

Bowens BW-6665 Advanced Reflector – расширенный комплект аксессуаров для различных задач. Содержит софт-бокс 60x80 см, два рефлектора Maxilite с двумя различными сотовыми фильтрами, четырехдверными шторками и держателем фильтров (12 цветных фильтров также прилагаются) и 81-сантиметровый лайт-диск с золотой и серебряной сторонами.

Описание

Комплект дополнительного освещения Bowens Advanced Lighting Kit

Состав комплекта:

  • Софтбокс 24 x 32" (60 x 80 см)
  • Два рефлектора Maxilite
  • Сотовые решётки двух размеров
  • Комплект из 4-х лепестковых шторок (барндор)
  • Держатель для гелевых фильтров + 12 цветных гелевых фильтров
  • Складной отражающий диск Bowens 32" (81 см) с покрытием «золото/серебро» (для добавления тёплых или холодных тонов)

Назначение:

Инструменты для формирования света необходимы для создания запоминающихся изображений. Комплект охватывает широкий круг сценариев освещения.

Рекомендации по использованию:

  • Сотовые решётки и шторки— используйте, чтобы придавать форму свету, испускаемому вашей студийной вспышкой Bowens.
  • Гелевые фильтры и лайт-диск диск — используйте, чтобы изменять цвет и интенсивность света.
  • Софтбокс — используйте для создания мягкого портретного освещения и съёмки объектов с отражающими поверхностями.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем
Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем
Работа с Lens Distortion. On-set
Работа с Lens Distortion. On-set
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.