Bowens BW-6665 комплект рефлекторов Advanced Reflector

Комплект дополнительного освещения Bowens Advanced Lighting Kit
Состав комплекта:
- Софтбокс 24 x 32" (60 x 80 см)
- Два рефлектора Maxilite
- Сотовые решётки двух размеров
- Комплект из 4-х лепестковых шторок (барндор)
- Держатель для гелевых фильтров + 12 цветных гелевых фильтров
- Складной отражающий диск Bowens 32" (81 см) с покрытием «золото/серебро» (для добавления тёплых или холодных тонов)
Назначение:
Инструменты для формирования света необходимы для создания запоминающихся изображений. Комплект охватывает широкий круг сценариев освещения.
Рекомендации по использованию:
- Сотовые решётки и шторки— используйте, чтобы придавать форму свету, испускаемому вашей студийной вспышкой Bowens.
- Гелевые фильтры и лайт-диск диск — используйте, чтобы изменять цвет и интенсивность света.
- Софтбокс — используйте для создания мягкого портретного освещения и съёмки объектов с отражающими поверхностями.