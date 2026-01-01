Bowens BW-6655 комплект рефлекторов Portrait lighting

Артикул: PSL-039

Bowens BW-6655 Portrait lighting – набор светоформирующих насадок. Комплект содержит семь аксессуаров, наиболее популярных при создании осветительных схем для портретирования. В него входят портретный софтбокс 60x80 см, 60-градусный рефлектор с тремя разными сотовыми фильтрами, фоновый рефлектор Backlite с двенадцатью цветными фильтрами и напольная стойка. Также добавлен 81-сантиметровый лайт-диск с золотой и серебряной сторонами.