Bowens BW-6655 комплект рефлекторов Portrait lighting

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens BW-6655 Portrait lighting – набор светоформирующих насадок. Комплект содержит семь аксессуаров, наиболее популярных при создании осветительных схем для портретирования. В него входят портретный софтбокс 60x80 см, 60-градусный рефлектор с тремя разными сотовыми фильтрами, фоновый рефлектор Backlite с двенадцатью цветными фильтрами и напольная стойка. Также добавлен 81-сантиметровый лайт-диск с золотой и серебряной сторонами.
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