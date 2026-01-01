images
Bowens BW-6655 комплект рефлекторов Portrait lighting

Bowens BW-6655 комплект рефлекторов Portrait lighting

Bowens
Артикул: PSL-039

Bowens BW-6655 Portrait lighting – набор светоформирующих насадок. Комплект содержит семь аксессуаров, наиболее популярных при создании осветительных схем для портретирования. В него входят портретный софтбокс 60x80 см, 60-градусный рефлектор с тремя разными сотовыми фильтрами, фоновый рефлектор Backlite с двенадцатью цветными фильтрами и напольная стойка. Также добавлен 81-сантиметровый лайт-диск с золотой и серебряной сторонами.

Описание

Bowens BW-6655 комплект рефлекторов Portrait lighting

Комплектация

 

 

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Herb Ritts - талантливый фэшн-фотограф и режиссер видеоклипов
Herb Ritts - талантливый фэшн-фотограф и режиссер видеоклипов
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Семей Томацу
Семей Томацу
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.