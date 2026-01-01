Bowens BW-1864 набор сотовых фильтров 15, 30 и 40 градусов для 18 см рефлектора

Арт. MTG-2726

до конца распродажи 3 дн, 12 ч

Kase V-shape Blower груша 6х14 см для чистки с обратным клапаном. резиновая груша для чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет серый. Длина - 14 см.