Bowens BW-1864 набор сотовых фильтров 15, 30 и 40 градусов для 18 см рефлектора

Сотовый фильтр Bowens BW-1862 предназначен для использования с тубусом, на который он просто устанавливается без всяких усилий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens BW-1864 – набор сотовых фильтров для семидюймового рефлектора. Сетчатые насадки используются для изменения формы и интенсивности света, за счет изменения угол луча на 20, 30 или 40 градусов. Диаметр фильтров – 170 мм.
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Сотовый фильтр Bowens BW-1862 предназначен для использования с тубусом, на который он просто устанавливается без всяких усилий.
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