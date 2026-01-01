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Bowens BW-1864 набор сотовых фильтров 15, 30 и 40 градусов для 18 см рефлектора

Bowens BW-1864 набор сотовых фильтров 15, 30 и 40 градусов для 18 см рефлектора

Bowens
Артикул: FTR-690

Bowens BW-1864 – набор сотовых фильтров для семидюймового рефлектора. Сетчатые насадки используются для изменения формы и интенсивности света, за счет изменения угол луча на 20, 30 или 40 градусов. Диаметр фильтров – 170 мм.

Описание

Bowens BW-1864 набор сотовых фильтров 15, 30 и 40 градусов для 18 см рефлектора

Комплектация

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