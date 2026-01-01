Aurora ALR 019 Barndoors шторки

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora ALR 019 Barndoors – четырехлепестковые шторки для рефлекторов с внешним диаметром, см – 21.
Идеально подходят к рефлектору Aurora ALR115. Шторки ограничивают распространение светового потока. Позволяют направить свет в определенную область. Имеют встроенное крепление для цветных фильтров.
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