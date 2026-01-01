Required Trees Pixel Sakura X1 осветитель

Артикул: OLE-3269

Универсальный RGB-осветитель в формате стик длиной 28 см. Адресные светодиоды - можно выбрать свой оттенок для каждой из 8 зон по длине осветителя. Мощность 6 Вт CRI 95+, TLCI 97+, яркость 150 лк, RGB и 10 световых эффектов с детальной подстройкой. Цветовая температура 2800 К - 8000 К с регулировкой от зеленого до пурпурного. Работает от встроенного аккумулятора емкостью 2600 мАч.