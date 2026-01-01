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Required Trees Pixel Sakura X1 осветитель
Required Trees Pixel Sakura X1 осветитель
Required Trees Pixel Sakura X1 осветитель
Required Trees Pixel Sakura X1 осветитель

Required Trees Pixel Sakura X1 осветитель

REQUIRED
Артикул: OLE-3269

Универсальный RGB-осветитель в формате стик длиной 28 см. Адресные светодиоды - можно выбрать свой оттенок для каждой из 8 зон по длине осветителя. Мощность 6 Вт CRI 95+, TLCI 97+, яркость 150 лк, RGB и 10 световых эффектов с детальной подстройкой. Цветовая температура 2800 К - 8000 К с регулировкой от зеленого до пурпурного. Работает от встроенного аккумулятора емкостью 2600 мАч.

Описание

Осветитель снабжен мощными магнитами для установки в любом месте и резьбовыми соединениями 1/4" для установки на стойку или штатив. Для настройки параметров используется панель управления с дисплеем или бесплатное мобильное приложение для iOs и Android.

Характеристики:

  • Мощность 6 Вт
  • RGB
  • CRI: Среднее значение 95
  • TLCI: Среднее значение 97
  • Цветовая температура (Кельвин): 2800К-8000К
  • Яркость 150лк
  • Крепление 1/4", магниты
  • Световые режимы Paparazzi, Fireworks, Lightning, TV, Pulsing/Pulse, Fire/Campfire/Bonefire, Cop car/Police, Strobe, Explosion/Boom
  • Вход 5В/2А
  • Встроенный аккумулятор 2600 мAч
  • Размер 41 × 41 × 278 мм
  • Вес 240г

Комплектация

  • осветитель
  • магнит (2шт)
  • стикер 3M (2шт)
  • зарядный кабель
  • чехол

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