Raylab RL-LED10RGB светодиодный осветитель 2500-9900К 5200mAh магнитный

Характеристики:
- Мощность лампы 10 Вт
- Цветовая температура 2500-9000K,
- RGB 360°
- CRI≥95
- TLCI≥95
- Тип лампы LED
- Количество ламп 180
- Срок службы LED:50 000 часов
- Встроенный аккумулятор 3.7V-5200mAh
- Система охлаждения: пассивное
- Длина: 43 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодный RGB осветитель в формате стик для креативных съемок. Мощность 10 Вт, цветовая температура 2500-9000К, RGB 360°, CRI≥95, 20 встроенных спецэффектов. Работает от встроенного аккумулятора 5200 мАч. Для установки на штатив или стойку в основании осветителя предусмотрено резьбовое крепление 1/4". Также осветитель оснащен встроенным магнитным держателем для закрепления на стальных поверхностях. В комплекте мини-штатив.
Характеристики:
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