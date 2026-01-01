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Raylab RL-LED10RGB светодиодный осветитель 2500-9900К 5200mAh магнитный
Raylab RL-LED10RGB светодиодный осветитель 2500-9900К 5200mAh магнитный
Raylab RL-LED10RGB светодиодный осветитель 2500-9900К 5200mAh магнитный

Raylab RL-LED10RGB светодиодный осветитель 2500-9900К 5200mAh магнитный

Raylab
Артикул: OLE-2555

Светодиодный RGB осветитель в формате стик для креативных съемок. Мощность 10 Вт, цветовая температура 2500-9000К, RGB 360°, CRI≥95, 20 встроенных спецэффектов. Работает от встроенного аккумулятора 5200 мАч. Для установки на штатив или стойку в основании осветителя предусмотрено резьбовое крепление 1/4". Также осветитель оснащен встроенным магнитным держателем для закрепления на стальных поверхностях. В комплекте мини-штатив.

Описание

Характеристики:

  • Мощность лампы 10 Вт
  • Цветовая температура 2500-9000K,
  • RGB 360°
  • CRI≥95
  • TLCI≥95
  • Тип лампы LED
  • Количество ламп 180
  • Срок службы LED:50 000 часов
  • Встроенный аккумулятор 3.7V-5200mAh
  • Система охлаждения: пассивное
  • Длина: 43 см



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