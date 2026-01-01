Raylab RL-LED10RGB светодиодный осветитель 2500-9900К 5200mAh магнитный

Артикул: OLE-2555

Светодиодный RGB осветитель в формате стик для креативных съемок. Мощность 10 Вт, цветовая температура 2500-9000К, RGB 360°, CRI≥95, 20 встроенных спецэффектов. Работает от встроенного аккумулятора 5200 мАч. Для установки на штатив или стойку в основании осветителя предусмотрено резьбовое крепление 1/4". Также осветитель оснащен встроенным магнитным держателем для закрепления на стальных поверхностях. В комплекте мини-штатив.