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PULUZ PU460B RGB осветитель с пультом управления
PULUZ PU460B RGB осветитель с пультом управления
PULUZ PU460B RGB осветитель с пультом управления
PULUZ PU460B RGB осветитель с пультом управления
PULUZ PU460B RGB осветитель с пультом управления

PULUZ PU460B RGB осветитель с пультом управления

PULUZ
Артикул: OLE-4770

Светодиодный компактный RGB-осветитель с ручкой в формате стик мощностью 10 Вт и 6 цветными режимами: красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый. Длина 30 см. Цветовая температура 3200К (теплый), 4500К (молочно-белый), 5600К (холодный белый), CRI 95+, световой поток 1000 лм. Питание от встроенного аккумулятора 2600 мАч. Имеет крепление 1/4"-20 ". В комплект входит простой пульт ДУ с радиусом действия до 5 м при прямой видимости.

Описание

Обратите внимание: цвета переключаются пошагово, а не переливаются плавно, как в более дорогих RGB-моделях. Такой эффект создает ступенчатый переход между оттенками.

Характеристики:

  • Максимальная мощность 10 Вт
  • Цветовая температура: 3200К / 4500К / 5600К
  • Регулировка мощности 12 уровней яркости
  • RGB
  • CRI 95+
  • Световой поток 1000 лм
  • Угол освещения: 120°
  • Дистанционное управление: пульт ДУ, дальность действия 3-5 м
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2600 мАч 7.4В, около 2 часов работы с максимальной яркостью
  • Работа от сети: зарядка и постоянное питание по USB
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: гнездо 1/4"-20
  • Размеры: 55 х 3.3 х 2.8 см
  • Вес: 331 г

Комплектация

  • осветитель
  • пульт ДУ
  • кабель USB
  • чехол
  • инструкция

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