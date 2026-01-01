PULUZ PU460B RGB осветитель с пультом управления

Обратите внимание: цвета переключаются пошагово, а не переливаются плавно, как в более дорогих RGB-моделях. Такой эффект создает ступенчатый переход между оттенками.
Характеристики:
- Максимальная мощность 10 Вт
- Цветовая температура: 3200К / 4500К / 5600К
- Регулировка мощности 12 уровней яркости
- RGB
- CRI 95+
- Световой поток 1000 лм
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: пульт ДУ, дальность действия 3-5 м
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2600 мАч 7.4В, около 2 часов работы с максимальной яркостью
- Работа от сети: зарядка и постоянное питание по USB
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: гнездо 1/4"-20
- Размеры: 55 х 3.3 х 2.8 см
- Вес: 331 г