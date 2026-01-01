Характеристики:
- Максимальная мощность 10 Вт
- Регулировка мощноти 1% - 100 %
- Цветовой тон 0 - 360
- Цветовая температура 2500 - 9900 К
- Питание от аккумуляторов тип 18650*2 (3,7 В)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes TL-30RGB осветитель светодиодный
Компактный светодиодный осветитель с максимальной мощностью 10 Вт (регулировкой от 0 до 100%). Цветовая температура 2500 К - 9900 К. Осветитель работает от аккумуляторов типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом.
Характеристики:
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