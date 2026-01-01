Raylab RL-0210 светодиодный осветитель кольцевой аккумуляторный с моноподом для селфи

Благодаря своей кольцевой конструкции, осветитель создаёт равномерный свет, который заполняет тени и формирует красивые световые рисунки. Осветитель не образует глубоких теней вокруг носа и глаз, в отличие от световых панелей.
Аккумулятор большой ёмкости гарантирует до 2 часов непрерывной работы, после чего вы сможете подключить осветитель к электросети и продолжать работу, одновременно заряжая аккумулятор.
С помощью удобного пульта управления вы сможете настроить цветовую температуру, яркость и режимы световых эффектов, а также отрегулировать цвет в диапазоне RGB от 0 до 360 градусов (360 оттенков палитры RGB). В комплекте также идёт пульт дистанционного управления Bluetooth, позволяющий управлять съёмкой с вашего смартфона. Осветитель можно снять с монопода и использовать последний в качестве селфи-стика.
Характеристики:
- Тип оборудования: 10” кольцевой осветитель с моноподом-треногой
- Цветовая температура: теплый свет 3000–3200 К; холодный свет 6000–6500 К
- RGB режим: 360 оттенков
- Светодиоды: RGB — 32 шт, тип 5050, мощность 0,2 Вт Холодный белый — 31 шт, тип 2835, мощность 0,2 Вт Теплый белый — 32 шт, тип 2835, мощность 0,2 Вт
- Мощность: RGB режим 6,4 Вт Дневной свет: 12,4 Вт
- Параметры освещения:
- 1. В RGB доступны 12 режимов: потребляемый ток ~300–680 мА
- 2. Холодный белый свет 8 уровней яркости: потребляемый ток ~50–590 мА
- 3. Мягкий белый свет 8 уровней яркости: ток ~30–430 мА
- 4. Теплый белый свет 8 уровней яркости: ток ~50–590 мА
- Ток в режиме ожидания <1 мА
- Ток зарядки ~500 мА
- Полное время зарядки: ~120 минут
- Время работы: ~2 часа на полной мощности (белый свет)
- Питание:
- • встроенный аккумулятор 18650 1200 мАч
- • внешнее питание USB 3,7В–5В, возможна работа прибора во время зарядки
- Беспроводное управление.
- Совместимость: смартфоны под управлением iOS и Android,
- Характеристики пульта Bluetooth Батарейка: литий-полимерная 401020 Напряжение: 3,7 В Ёмкость батареи: 55 мАч Версия Bluetooth: 5.2 Имя устройства: VIP Ток в рабочем режиме: 100 мА Ток в спящем режиме: 3 мА
- Материал телескопической части: оксидированный алюминиевый сплав
- Материал треноги и осветителя: ABS-пластик и поликарбонат
- Цвет: черный
- Диаметр рукояти: 32мм
- Длина телескопической части: 310-1880мм
- Дополнительное крепление: 1/4"