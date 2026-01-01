images
images
images
images
Raylab RL-0118 Kit cветодиодный кольцевой осветитель
Raylab RL-0118 Kit cветодиодный кольцевой осветитель
Raylab RL-0118 Kit cветодиодный кольцевой осветитель
Raylab RL-0118 Kit cветодиодный кольцевой осветитель

Raylab RL-0118 Kit cветодиодный кольцевой осветитель

Raylab
Артикул: DAN-9713

Raylab RL-0118 Kit cветодиодный кольцевой осветитель.

Комплект кольцевого света Raylab RL-0118 Kit — комплект света для блогеров, визажистов и видеоконференций. Благодаря кольцевой конструкции, лампа создает ровный свет, обеспечивающий заполнение теней или световой рисунок. При этом не создает глубокие тени в районе носа и глаз, как это делают световые панели. Универсальный держатель для смартфона в комплекте надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки. Стойка c широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта. Удобное зеркало в комплекте поможет сделать и увидеть макияж уже при освещении съемки. А удобные пульты управления - изменить цветовую температуру и яркость или управлять записью через Bluetooth.

Описание

Характеристики:


  • Диаметр светового кольца: 45,7 cm (18")
  • Цветовая температура: 2800-6500K
  • Световой поток: 3800 Лм
  • Мощность: 45-60 Вт

Комплектация

  • держатель смартфона
  • кольцевая лампа
  • переходник с USB на розетку
  • пульт ДУ лампой
  • пульт ДУ смартфоном (Bluetooth)
  • сетевой кабель
  • стойка
  • сумка
  • шаровая голова

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Владимир Бероев — режиссер, арт-директор, фотограф, профессионал в области рекламы
Владимир Бероев — режиссер, арт-директор, фотограф, профессионал в области рекламы
Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотоконкурс Мои натюрморты
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.