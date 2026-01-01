Phottix (81491) Nuada Ring40C LED Light кольцевой осветитель. 

Описание

Кольцевой осветитель востребован для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для мастеров различных косметологических процедур.

Благодаря наличию трех креплений типа холодный башмак на осветителе можно закрепить смартфон, микрофон и т.д.

Плотная матовая рассеивающая поверхность создает мягкое освещение. Световой поток формируется 96 светодиодами с температурой 5600 К и с 96 температурой 3200 К. Цветовая температура и яркость регулируются двумя отдельными диммерами, т.е. возможно подстроиться практически под любое окружающее освещение.

Питание осуществляется от электрической сети или от двух аккумуляторов типа NP-F750/960 (не входят в комплект). Это дает возможность использовать его как в помещении, так и на выездной съемке.

На задней панели имеется 2 выхода USB 5В 2A для подзарядки смартфона.

Вместе с осветителем поставляется пятисекционная стойка, выдерживающая максимальную нагрузку 3 кг. Осветитель устанавливается на стандартное крепление-шпигот 5/8".

Максимальная высота стойки составляет 179 см, в сложенном состоянии 47 см, минимальная рабочая высота 43,5 см. Вес - 1020 грамм.

Для хранения и переноски осветителя в комплекте предусмотрена сумка.

Характеристики: