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Phottix 81491 Nuada Ring40C LED Light кольцевой осветитель
Phottix 81491 Nuada Ring40C LED Light кольцевой осветитель
Phottix 81491 Nuada Ring40C LED Light кольцевой осветитель
Phottix 81491 Nuada Ring40C LED Light кольцевой осветитель

Phottix 81491 Nuada Ring40C LED Light кольцевой осветитель

Phottix
Артикул: DAN-7900

Phottix (81491) Nuada Ring40C LED Light кольцевой осветитель. 

Кольцевой LED-осветитель с диаметром лампы 38 см, и матовой рассеивающей поверхностью. Идеальный индекс цветопередачи - CRI 96+. Изменение цветовой температуры от 3200 K до 5600 К. Питание от сети или аккумуляторов. Предусмотрены три крепления холодный башмак для вспомогательного оборудования. Подходит для фото- и видеосъемки, пригодится визажистам и стилистам. В комплекте 3 держателя для телефона на гибких штангах. Ширина держателя телефона - 5,6-8,5 см. Минимальная рабочая высота - 43,5 см.

Описание

Кольцевой осветитель востребован для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для мастеров различных косметологических процедур.

Благодаря наличию трех креплений типа холодный башмак на осветителе можно закрепить смартфон, микрофон и т.д.

Плотная матовая рассеивающая поверхность создает мягкое освещение. Световой поток формируется 96 светодиодами с температурой 5600 К и с 96 температурой 3200 К. Цветовая температура и яркость регулируются двумя отдельными диммерами, т.е. возможно подстроиться практически под любое окружающее освещение.

Питание осуществляется от электрической сети или от двух аккумуляторов типа NP-F750/960 (не входят в комплект). Это дает возможность использовать его как в помещении, так и на выездной съемке.

На задней панели имеется 2 выхода USB 5В 2A для подзарядки смартфона. 

Вместе с осветителем поставляется пятисекционная стойка, выдерживающая максимальную нагрузку 3 кг. Осветитель устанавливается на стандартное крепление-шпигот  5/8".

Максимальная высота стойки составляет 179 см, в сложенном состоянии 47 см, минимальная рабочая высота 43,5 см. Вес - 1020 грамм.

Для хранения и переноски осветителя в комплекте предусмотрена сумка.

Характеристики:

  • диаметр лампы - 38 см
  • цветовая температура - 3200-5600 К
  • диапазон яркости - 0-100%
  • мощность - 30 Вт
  • количество светодиодов - 192
  • световой поток - 700 Люкс на 1 метре при 5600 К
  • индекс цветопередачи CRI - 96+
  • размер - 38х5 см
  • вес - 575 г (не включая батарею)

Комплектация

  • Phottix (81461) Nuada Ring 40 LED кольцевой осветитель - 1 шт.
  • Стойка 179 см - 1 шт.
  • Крепление для телефона с гибкой штангой - 3 шт.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания - 1 шт.
  • Чехол для хранения и транспортировки - 1 шт.

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Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 13 ч

Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT USB с подставкой, цвет - белый.

Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - черный. Вес - 2 кг.

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