Phottix (81491) Nuada Ring40C LED Light кольцевой осветитель. 

Кольцевой осветитель востребован для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для мастеров различных косметологических процедур.
Благодаря наличию трех креплений типа холодный башмак на осветителе можно закрепить смартфон, микрофон и т.д.
Плотная матовая рассеивающая поверхность создает мягкое освещение. Световой поток формируется 96 светодиодами с температурой 5600 К и с 96 температурой 3200 К. Цветовая температура и яркость регулируются двумя отдельными диммерами, т.е. возможно подстроиться практически под любое окружающее освещение.
Питание осуществляется от электрической сети или от двух аккумуляторов типа NP-F750/960 (не входят в комплект). Это дает возможность использовать его как в помещении, так и на выездной съемке.
На задней панели имеется 2 выхода USB 5В 2A для подзарядки смартфона.
Вместе с осветителем поставляется пятисекционная стойка, выдерживающая максимальную нагрузку 3 кг. Осветитель устанавливается на стандартное крепление-шпигот 5/8".
Максимальная высота стойки составляет 179 см, в сложенном состоянии 47 см, минимальная рабочая высота 43,5 см. Вес - 1020 грамм.
Для хранения и переноски осветителя в комплекте предусмотрена сумка.
Характеристики:
- диаметр лампы - 38 см
- цветовая температура - 3200-5600 К
- диапазон яркости - 0-100%
- мощность - 30 Вт
- количество светодиодов - 192
- световой поток - 700 Люкс на 1 метре при 5600 К
- индекс цветопередачи CRI - 96+
- размер - 38х5 см
- вес - 575 г (не включая батарею)