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Grifon Led SMD 50 W Кольцевой осветитель 3200К-5800К 48Вт
Grifon Led SMD 50 W Кольцевой осветитель 3200К-5800К 48Вт
Grifon Led SMD 50 W Кольцевой осветитель 3200К-5800К 48Вт
Grifon Led SMD 50 W Кольцевой осветитель 3200К-5800К 48Вт
Grifon Led SMD 50 W Кольцевой осветитель 3200К-5800К 48Вт

Grifon Led SMD 50 W Кольцевой осветитель 3200К-5800К 48Вт

Grifon
Артикул: DAN-5620

Кольцевой осветитель Grifon Led SMD 50 Вт.

Осветитель кольцевой на 480 светодиодов с температурой свечения 3200-5800 K, диаметром 458 мм. Комплектуется дополнительно зеркалом, держателем камеры или смартфона и сумкой.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 48 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт.

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5800 K. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой от 1 до 100 процентов мощности.

Мощность светового потока составляет 4200 люмен.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей и коэффициентом преобразования электроэнергии в свет.

Кроме видео и фотосъемки кольцевой осветитель пользуется успехом у моделей, которые наносят под его светом профессиональный макияж перед зеркалом.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED SMD
  • питание - от сети
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 3200-5800 K
  • яркость - 4200 Лю
  • коэффициент CRI - > 95 
  • диаметр внешний - 45,8 см
  • диаметр внутренний - 31,3 см

Комплектация

  • Осветитель - 1 шт.
  • Электрокабель - 1 шт.
  • Зеркало двухстороннее обычное/с увеличением - 1 шт.
  • Держатель для камеры и смартфона - 1 шт.
  • Сумка - 1 шт.

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