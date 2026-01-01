Grifon Led SMD 50 W Кольцевой осветитель 3200К-5800К 48Вт

Осветитель круглой формы мощностью 48 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.
Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт.
Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5800 K. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой от 1 до 100 процентов мощности.
Мощность светового потока составляет 4200 люмен.
Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей и коэффициентом преобразования электроэнергии в свет.
Кроме видео и фотосъемки кольцевой осветитель пользуется успехом у моделей, которые наносят под его светом профессиональный макияж перед зеркалом.
Характеристики:
- источник освещения - 480 LED SMD
- питание - от сети
- управление - диммер
- цветовая температура - 3200-5800 K
- яркость - 4200 Лю
- коэффициент CRI - > 95
- диаметр внешний - 45,8 см
- диаметр внутренний - 31,3 см