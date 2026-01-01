images
images
GreenBean LED-64T осветитель светодиодный с регулировкой яркости
GreenBean LED-64T осветитель светодиодный с регулировкой яркости

GreenBean LED-64T осветитель светодиодный с регулировкой яркости

GreenBean
Артикул: OLE-0348

GreenBean LED-64T – светодиодный осветитель с регулировкой яркости. Крепится на объектив с помощью трех винтов. Дает бестеневое освещение объекта отраженным светом.

Описание

Поставляется в комплекте с резьбовым переходником для MC-2-ZOOM. Для установки осветителя на эти модели сначала необходимо установить переходник (он накручивается по внутренней резьбе защитного кожуха объективов), а затем установить осветитель на переходник при помощи трех винтов. На переходнике имеется специальная канавка.
 
Технические характеристики:
  • наружный диаметр, мм – 98
  • внутренний диаметр, мм – 61
  • мощность, Вт – 3,8
  • входящее напряжение, В – 90–264
  • выходное напряжение, В – 12
  • регулировка яркости – от 0 до 100 %
  • рабочее расстояние, мм – от 50 до 250
  • количество светодиодов, шт. – 64
  • светодиоды – 4,5 В/1A
  • освещенность, Lux – 16 000 (при рабочем расстоянии порядка 100 мм)
  • цветовая температура, К – 6 400

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Видеообзор &quot;Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60&quot;
Видеообзор "Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.