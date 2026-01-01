GreenBean LED-64T осветитель светодиодный с регулировкой яркости

Описание

Поставляется в комплекте с резьбовым переходником для MC-2-ZOOM. Для установки осветителя на эти модели сначала необходимо установить переходник (он накручивается по внутренней резьбе защитного кожуха объективов), а затем установить осветитель на переходник при помощи трех винтов. На переходнике имеется специальная канавка.

Технические характеристики: