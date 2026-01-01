GreenBean LED-64T осветитель светодиодный с регулировкой яркости

Поставляется в комплекте с резьбовым переходником для MC-2-ZOOM. Для установки осветителя на эти модели сначала необходимо установить переходник (он накручивается по внутренней резьбе защитного кожуха объективов), а затем установить осветитель на переходник при помощи трех винтов. На переходнике имеется специальная канавка.
Технические характеристики:
- наружный диаметр, мм – 98
- внутренний диаметр, мм – 61
- мощность, Вт – 3,8
- входящее напряжение, В – 90–264
- выходное напряжение, В – 12
- регулировка яркости – от 0 до 100 %
- рабочее расстояние, мм – от 50 до 250
- количество светодиодов, шт. – 64
- светодиоды – 4,5 В/1A
- освещенность, Lux – 16 000 (при рабочем расстоянии порядка 100 мм)
- цветовая температура, К – 6 400