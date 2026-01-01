Fujimi FJL-RING12 кольцевой осветитель со стойкой

Описание

Профессиональный двенадцати дюймовый (30,5 см) кольцевой осветитель со 162 мощными светодиодами, изних 81 холодного света и 81 теплого. Это позволяет регулировать температуру от 3000 до 6000 К. Интенсивность освещения регулируется от 10 до 100 процентов.

В набор входит четырехсекционная стойка с малой шаровой головой для установки идеального угла освещения. Минимальная рабочая высота составляет - 85 см, максимальная - 170 см.

Также осветитель оснащен универсальным крепление для смартфона с возможностью установки как в горизонтальном так и вертикальном (портретном) режиме съемки. Крепление устанавливается на гибкую штангу и может удерживать смартфон размером от 6,4 до 8,5 см.

Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в удобном чехле.