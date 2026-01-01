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Fujimi FJL-RING12 кольцевой осветитель со стойкой
Fujimi FJL-RING12 кольцевой осветитель со стойкой
Fujimi FJL-RING12 кольцевой осветитель со стойкой
Fujimi FJL-RING12 кольцевой осветитель со стойкой
Fujimi FJL-RING12 кольцевой осветитель со стойкой

Fujimi FJL-RING12 кольцевой осветитель со стойкой

Fujimi
Артикул: DAN-4353

Кольцевой осветитель Fujimi FJL-RING12 со стойкой.

Комплект состоящий из кольцевого осветителя и стойки. Диаметр осветителя 30,5 см, 162 светодиода, цветовая температура от 3000 до 6000 К, питание через USB. В комплекте держатель для смартфона. Высота стойки - 170 см, максимальная нагрузка до 4 кг. 

Описание

Профессиональный двенадцати дюймовый (30,5 см) кольцевой осветитель со 162 мощными светодиодами, изних 81 холодного света и 81 теплого. Это позволяет регулировать температуру от 3000 до 6000 К. Интенсивность освещения регулируется от 10 до 100 процентов.

В набор входит четырехсекционная стойка с малой шаровой головой для установки идеального угла освещения. Минимальная рабочая высота составляет - 85 см, максимальная - 170 см. 

Также осветитель оснащен универсальным крепление для смартфона с возможностью установки как в горизонтальном так и вертикальном (портретном) режиме съемки. Крепление устанавливается на гибкую штангу и может удерживать смартфон размером от 6,4 до 8,5 см.

Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в удобном чехле.

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