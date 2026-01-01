FST LED 12-RL кольцевой светодиодный осветитель

Описание

Компактный кольцевой светодиодный осветитель будет полезен вам во многих случаях при предметной или макросъемке. Он предназначен для установки на стандартную студийную стойку и имеет обычные средства для крепления и регулировки наклона. Наклон регулируется специальным рычагом с кнопкой, которая позволяет переставлять рычаг в удобное положение.

На верхней полке осветителя предусмотрено крепление холодный башмак для установки (через адаптер) компактной камеры или другого прибора.

Светодиоды в кольцевом осветителе расположены по кругу в 4 ряда и закрыты матовым рассеивателем. Имеется диммерная регулировка яркости освещения.