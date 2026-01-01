FST LED 12-RL кольцевой светодиодный осветитель

Компактный кольцевой светодиодный осветитель будет полезен вам во многих случаях при предметной или макросъемке. Он предназначен для установки на стандартную студийную стойку и имеет обычные средства для крепления и регулировки наклона. Наклон регулируется специальным рычагом с кнопкой, которая позволяет переставлять рычаг в удобное положение.
На верхней полке осветителя предусмотрено крепление холодный башмак для установки (через адаптер) компактной камеры или другого прибора.
Светодиоды в кольцевом осветителе расположены по кругу в 4 ряда и закрыты матовым рассеивателем. Имеется диммерная регулировка яркости освещения.
Цветовая температура 5500 К.
Мощность 35 Вт.
Белый пластиковый диффузор создает мягкий свет.
Технические характеристики:
- индекс цветопередачи, % - 85
- световой поток, Лм - 3500
- диапазон регулировки яркости, % - 10-100
- внешний диаметр, см - 34,5
- внутренний диаметр, см - 22,5
- количество светодиодов, шт. - 240