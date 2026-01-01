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FST LED 12-RL кольцевой светодиодный осветитель
FST LED 12-RL кольцевой светодиодный осветитель
FST LED 12-RL кольцевой светодиодный осветитель
FST LED 12-RL кольцевой светодиодный осветитель
FST LED 12-RL кольцевой светодиодный осветитель
FST LED 12-RL кольцевой светодиодный осветитель
FST LED 12-RL кольцевой светодиодный осветитель

FST LED 12-RL кольцевой светодиодный осветитель

FST
Артикул: NVF-8794

FST LED 12-RL – кольцевой светодиодный осветитель для предметной и макросъемки.

Также подходит для видеосъемки. Подобные источники света часто применяют визажисты и косметологи.

Описание

Компактный кольцевой светодиодный осветитель будет полезен вам во многих случаях при предметной или макросъемке. Он предназначен для установки на стандартную студийную стойку и имеет обычные средства для крепления и регулировки наклона. Наклон регулируется специальным рычагом с кнопкой, которая позволяет переставлять рычаг в удобное положение. 

На верхней полке осветителя предусмотрено крепление холодный башмак для установки (через адаптер) компактной камеры или другого прибора.

Светодиоды в кольцевом осветителе расположены по кругу в 4 ряда и закрыты матовым рассеивателем. Имеется диммерная регулировка яркости освещения.

Цветовая температура 5500 К.

Мощность 35 Вт.

Белый пластиковый диффузор создает мягкий свет.

Технические характеристики:

  • индекс цветопередачи, % - 85
  • световой поток, Лм - 3500
  • диапазон регулировки яркости, % - 10-100
  • внешний диаметр, см - 34,5
  • внутренний диаметр, см - 22,5
  • количество светодиодов, шт. - 240

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