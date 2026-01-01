E-IMAGE RL-18 B 18" LED ring light with battery slot and LCD scree светодиодный осветитель кольцевой 

Круглая форма осветительного прибора позволяет создавать оригинальные эффекты освещения. Область применения - для портретная и предметная фото- и видеосъёмки, онлайн вещания, съёмки макияжа. Осветитель благодаря круглой форме создаёт красивые блики в глазах. За счет нормализированной цветовой температуре обеспечиваются натуральные оттенки кожи.
Характеристики:
- Количество светодиодов 512 шт
- Выходная мощность 55 Вт
- Регулировка яркости 10%-100%
- Цветовая температура 3200K - 5600K
- Индекс цветопередачи (CRI) Ra>90
- Диаметр внешний 44,5 см
- Диаметр внутренний 32,5 см
- Питание 100-240В, 50/60Гц
- Вес 1,2 кг