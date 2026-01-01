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E-IMAGE RL-18 B 18" LED ring light with battery slot and LCD scree светодиодный осветитель кольцевой

E-IMAGE RL-18 B 18" LED ring light with battery slot and LCD scree светодиодный осветитель кольцевой

E-IMAGE
Артикул: OLE-1762

E-IMAGE RL-18 B 18" LED ring light with battery slot and LCD scree светодиодный осветитель кольцевой 

Светодиодный кольцевой осветительный прибор мягкого света подходит для использования на близком расстоянии от объекта съёмки, обеспечивая мягкое направленное освещение. Мощность 55 Вт. Регулировка яркости от 10% до 100%. Цветовая температура от 3200 К до 5600 К. В осветителе используется 512 энергосберегающих светодиодных ламп.

Описание

Круглая форма осветительного прибора позволяет создавать оригинальные эффекты освещения. Область применения - для портретная и предметная фото- и видеосъёмки, онлайн вещания, съёмки макияжа. Осветитель благодаря круглой форме создаёт красивые блики в глазах. За счет нормализированной цветовой температуре  обеспечиваются натуральные оттенки кожи.

Характеристики:

  • Количество светодиодов 512 шт
  • Выходная мощность 55 Вт
  • Регулировка яркости 10%-100%
  • Цветовая температура 3200K - 5600K
  • Индекс цветопередачи (CRI) Ra>90
  • Диаметр внешний 44,5 см
  • Диаметр внутренний  32,5 см
  • Питание 100-240В, 50/60Гц
  • Вес 1,2 кг

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