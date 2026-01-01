Артикул: OLE-1762

E-IMAGE RL-18 B 18" LED ring light with battery slot and LCD scree светодиодный осветитель кольцевой

Светодиодный кольцевой осветительный прибор мягкого света подходит для использования на близком расстоянии от объекта съёмки, обеспечивая мягкое направленное освещение. Мощность 55 Вт. Регулировка яркости от 10% до 100%. Цветовая температура от 3200 К до 5600 К. В осветителе используется 512 энергосберегающих светодиодных ламп.

