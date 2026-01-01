images
E-IMAGE EL-18 PB 18" LED ring light with battery slot светодиодный осветитель кольцевой

E-IMAGE EL-18 PB 18" LED ring light with battery slot светодиодный осветитель кольцевой

E-IMAGE
Артикул: MTG-0765

E-IMAGE EL-18 PB 18" LED ring light with battery slot светодиодный осветитель кольцевой.

Светодиодный кольцевой осветительный прибор мягкого света отлично подходит для использования на близком расстоянии от объекта съёмки, обеспечивая мягкое направленное освещение. 
Круглая форма осветительного прибора делает его прекрасным выбором для создания уникальных эффектов освещения. Этот прибор широко применятся для портретной и предметной фото- и видеосъёмки, а также для онлайн вещания, съёмки макияжа. Благодаря нормализированной цветовой температуре данный осветительный прибор обеспечивает идеальные оттенки кожи. Это - лучший выбор для освещения во время рекламной и предметной съёмки.

Описание

Характеристики:

  • Количество светодиодов 416 шт
  • Питание 100-240В, 50/60Гц
  • Выходная мощность 45Вт
  • Источник питания сетевой адаптер или аккумулятор NPF
  • Регулировка яркости 10%-100%
  • Цветовая температура 3200K - 5600K
  • Индекс цветопередачи (CRI) 85+
  • Диаметр внеш. 43,2 см
  • Вес 1,0 кг

Комплектация

Осветитель, держатель смартфона, пульт ДУ, сетевой адаптер, сумка для переноски.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.