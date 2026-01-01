Артикул: MTG-0765

E-IMAGE EL-18 PB 18" LED ring light with battery slot светодиодный осветитель кольцевой.

Светодиодный кольцевой осветительный прибор мягкого света отлично подходит для использования на близком расстоянии от объекта съёмки, обеспечивая мягкое направленное освещение.

Круглая форма осветительного прибора делает его прекрасным выбором для создания уникальных эффектов освещения. Этот прибор широко применятся для портретной и предметной фото- и видеосъёмки, а также для онлайн вещания, съёмки макияжа. Благодаря нормализированной цветовой температуре данный осветительный прибор обеспечивает идеальные оттенки кожи. Это - лучший выбор для освещения во время рекламной и предметной съёмки.