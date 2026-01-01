Bowens BW-1790 кольцевой рефлектор Ringlite Convertor

Описание

Ringlite Converter устанавливается на любые моноблоки Bowens. Конструкция насадки совместима практически с любыми моделями камер и позволяет устанавливать их как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.С насадкой Ringlite Converter фотограф получает новые возможности для создания fashion-снимков, прикладной и технической фотографии, съемки интерьеров и архитектурных деталей.