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Bowens BW-1790 кольцевой рефлектор Ringlite Convertor

Bowens BW-1790 кольцевой рефлектор Ringlite Convertor

Bowens
Артикул: PSL-055

Рефлектор Ringlite Convertor Bowens BW-1790 подходит фотографам, которые хотели бы получить в своей студии неповторимый эффект, создаваемый кольцевой вспышкой, но покупка генератора с кольцевой осветительной головой не вписывается в бюджет.

Новая насадка Ringlite Converter Bowens BW-1790 станет доступным по цене решением данной проблемы.

Описание

Ringlite Converter устанавливается на любые моноблоки Bowens. Конструкция насадки совместима практически с любыми моделями камер и позволяет устанавливать их как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.С насадкой Ringlite Converter фотограф получает новые возможности для создания fashion-снимков, прикладной и технической фотографии, съемки интерьеров и архитектурных деталей.

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