AFI R11 кольцевой светодиодный осветитель

Кольцевой осветитель с цветовой температурой 3200-6500 К и вынесенным на шнур пультом управления. Имеет три режима свечения - белый, теплый белый и теплый желтый.
Светодиодная кольцевая панель востребована бьюти-блогерами, гримерами, визажистами, стилистами. Поможет осветить без теней лицо модели и скорректировать особенности естественного освещения для адекватной передачи оттенков кожи.
Панель с матовой рассеивающей поверхностью, плавной регулировкой цветовой температуры и яркости (10 уровней регулировки) можно использовать для портретной и предметной съемки без дополнительных фильтров, а также применять в сочетании с другим осветительным оборудованием.
питание осуществляется через USB шнур длинной два метра. Входное напряжение - 5V.
В комплекте поставки гибкая штанга с держателем для смартфона. В держатель можно установить смартфон размером от 5,8 до 8,5 см.
Характеристики:
- цветовая температура - 3200-6500 К
- выходная мощность - 12 Вт
- индекс CRI - >= 80 RA
- вес - 290 г
- внутренний диаметр - 21,5 см
- внешний диаметр - 27,5 см