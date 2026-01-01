AFI R11 кольцевой светодиодный осветитель

Описание

Кольцевой осветитель с цветовой температурой 3200-6500 К и вынесенным на шнур пультом управления. Имеет три режима свечения - белый, теплый белый и теплый желтый.



Светодиодная кольцевая панель востребована бьюти-блогерами, гримерами, визажистами, стилистами. Поможет осветить без теней лицо модели и скорректировать особенности естественного освещения для адекватной передачи оттенков кожи.

Панель с матовой рассеивающей поверхностью, плавной регулировкой цветовой температуры и яркости (10 уровней регулировки) можно использовать для портретной и предметной съемки без дополнительных фильтров, а также применять в сочетании с другим осветительным оборудованием.

питание осуществляется через USB шнур длинной два метра. Входное напряжение - 5V.

В комплекте поставки гибкая штанга с держателем для смартфона. В держатель можно установить смартфон размером от 5,8 до 8,5 см.

Характеристики:

