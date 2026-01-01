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AFI R11 кольцевой светодиодный осветитель
AFI R11 кольцевой светодиодный осветитель
AFI R11 кольцевой светодиодный осветитель
AFI R11 кольцевой светодиодный осветитель
AFI R11 кольцевой светодиодный осветитель
AFI R11 кольцевой светодиодный осветитель
AFI R11 кольцевой светодиодный осветитель

AFI R11 кольцевой светодиодный осветитель

AFI
Артикул: DAN-5100

Кольцевой светодиодный осветитель AFI R11.

Осветитель круглой формы мощность 12 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. 

Описание

Кольцевой осветитель с цветовой температурой 3200-6500 К и вынесенным на шнур пультом управления. Имеет три режима свечения - белый, теплый белый и теплый желтый.

Светодиодная кольцевая панель востребована бьюти-блогерами, гримерами, визажистами, стилистами. Поможет осветить без теней лицо модели и скорректировать особенности естественного освещения для адекватной передачи оттенков кожи.

Панель с матовой рассеивающей поверхностью, плавной регулировкой цветовой температуры и яркости (10 уровней регулировки) можно использовать для портретной и предметной съемки без дополнительных фильтров, а также применять в сочетании с другим осветительным оборудованием.

питание осуществляется через USB шнур длинной два метра. Входное напряжение - 5V.

В комплекте поставки гибкая штанга с держателем для смартфона. В держатель можно установить смартфон размером от 5,8 до 8,5 см.

Характеристики:

  • цветовая температура - 3200-6500 К
  • выходная мощность - 12 Вт
  • индекс CRI - >= 80 RA
  • вес - 290 г
  • внутренний диаметр - 21,5 см
  • внешний диаметр - 27,5 см

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