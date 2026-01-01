Rekam RC пульт дистанционного управления для импульсных осветителей серии Profilight

Manfrotto D700B – держатель лайтдисков от 47 см до 122 см, для установки на студийную стойку.
Цвет черный. Материал – алюминий, цвет черный. Вес - 0,8 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam RC – с данным пультом ДУ возможен контроль до 50 импульсных осветителей (5 групп по 10 каналам). Модель произведена на основе одной из современных систем дистанционного управления.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto D700B – держатель лайтдисков от 47 см до 122 см, для установки на студийную стойку.
Цвет черный. Материал – алюминий, цвет черный. Вес - 0,8 кг.
Sekonic L-308X - цифровой экспонометр для измерения постоянного и импульсного света.
Прибор предназначен для измерений по освещенности (падающий свет) и яркости (отраженный свет) постоянного и импульсного света. Флешметр отображает результаты измерений с шагом в 1, 1/2, 1/3 ступени.
Kupo 185M Mighty Baby Stand - стойка для установки тяжелого оборудования.
Стойка изготовлена из стали и имеет 2 колена, 3 секции. Диаметр - 35, 30 и 25 мм. Диаметр ножек - 22х22 мм. Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 15 кг. Высота варьирует от 57 до 101 см. В сложенном виде - 48 см. Вес - 3.74 кг. Цвет - серебро.