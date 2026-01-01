Rekam RC пульт дистанционного управления для импульсных осветителей серии Profilight

Арт. NVF-9466

Kupo 185M Mighty Baby Stand - стойка для установки тяжелого оборудования.

Стойка изготовлена из стали и имеет 2 колена, 3 секции. Диаметр - 35, 30 и 25 мм. Диаметр ножек - 22х22 мм. Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 15 кг. Высота варьирует от 57 до 101 см. В сложенном виде - 48 см. Вес - 3.74 кг. Цвет - серебро.

