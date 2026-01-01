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Rekam RC пульт дистанционного управления для импульсных осветителей серии Profilight

Rekam RC пульт дистанционного управления для импульсных осветителей серии Profilight

Rekam
Артикул: NVF-2923

Rekam RC – с данным пультом ДУ возможен контроль до 50 импульсных осветителей (5 групп по 10 каналам). Модель произведена на основе одной из современных систем дистанционного управления.

Описание

Rekam RC пульт дистанционного управления для импульсных осветителей серии Profilight

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