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Raylab RL-TX пульт дистанционного управления для серии Sunlight
Raylab RL-TX пульт дистанционного управления для серии Sunlight

Raylab RL-TX пульт дистанционного управления для серии Sunlight

Raylab
Артикул: DAN-7706

Raylab RL-TX — пульт управления светодиодными осветителями Raylab Sunlight. 2 режима управления мощностью, удаленная настройка и управление несколькими приборами одновременно, помогает сэкономить время на регулировку и точно выставить уровень мощности. Функция сценических световых эффектов позволяет создавать различные интересные эффекты. Легкий, компактный и простой в использовании, RL-TX — отличный помощник любого фотографа и видеографа. Совместим с моделями: RL-100 3265 и RL-100 3265B Sunlight.

Описание

Raylab RL-TX пульт дистанционного управления для серии Sunlight

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