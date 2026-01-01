Raylab RL-TX пульт дистанционного управления для серии Sunlight

Артикул: DAN-7706

Raylab RL-TX — пульт управления светодиодными осветителями Raylab Sunlight. 2 режима управления мощностью, удаленная настройка и управление несколькими приборами одновременно, помогает сэкономить время на регулировку и точно выставить уровень мощности. Функция сценических световых эффектов позволяет создавать различные интересные эффекты. Легкий, компактный и простой в использовании, RL-TX — отличный помощник любого фотографа и видеографа. Совместим с моделями: RL-100 3265 и RL-100 3265B Sunlight.