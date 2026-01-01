Nanlite WS-RC-C1 пульт ду

Описание

Пульт предназначен для управления лампами Nanlite и Nanlux. Устройство имеет 12 беспроводных каналов, работает на частоте 2,4 ГГц, передает сигнал на расстояние до 10 метров. Позволяет регулировать яркость, цветовую температуру, оттенок, насыщенность света и переключаться между жестким и мягким режимами освещения.

Тип батареи - 1 x CR2032 литий-ионный аккумулятор

Частота беспроводной связи - 2,4 ГГц



