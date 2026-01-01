Jinbei JB-RC Remote Controller пульт дистанционного управления

Описание

Пульт работает как беспроводной передатчик вспышки. После установки на горячий башмак камеры или подключения с помощью кабеля синхронизации фотограф получает контроль над осветителями DPs III.

Большой ЖК дисплей пульта отражает то, что отображается на ЖК-дисплее DPs III. Все настройки могут быть установлены с помощью клавиш направления.

Сигнал передается через радиоканал частотой 2,4 GHz и имеет рабочее расстояние до 30 метров.

Пульт может контролировать до 10 различных групп и работает на 10 каналах. Идеально подходит для большой студии где используется несколько моноблоков.

Характеристики: