Jinbei JB-RC Remote Controller пульт дистанционного управления

Пульт работает как беспроводной передатчик вспышки. После установки на горячий башмак камеры или подключения с помощью кабеля синхронизации фотограф получает контроль над осветителями DPs III.
Большой ЖК дисплей пульта отражает то, что отображается на ЖК-дисплее DPs III. Все настройки могут быть установлены с помощью клавиш направления.
Сигнал передается через радиоканал частотой 2,4 GHz и имеет рабочее расстояние до 30 метров.
Пульт может контролировать до 10 различных групп и работает на 10 каналах. Идеально подходит для большой студии где используется несколько моноблоков.
Характеристики:
- рабочая частота радио - 2,4 GHz
- максимальная дальность действия, м - 30
- количество групп/каналов -10 групп и 10 каналов
- поддержка синхронизации - скорость до 1/200 сек.
- режим энергосбережения - есть
- индикатор заряда батареи - есть