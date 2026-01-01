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Jinbei JB-RC Remote Controller пульт дистанционного управления
Jinbei JB-RC Remote Controller пульт дистанционного управления

Jinbei JB-RC Remote Controller пульт дистанционного управления

Jinbei
Артикул: NVF-686

Jinbei JB-RC Remote Controller - пульт дистанционного управления.

Пульт совместим со следующими осветителями Jinbei DPSIII 300, 400, 500, 600, 800. Он не совместим с другими моделями или любыми другими торговыми марками. 

Описание

Пульт работает как беспроводной передатчик вспышки. После установки на горячий башмак камеры или подключения с помощью кабеля синхронизации фотограф получает контроль над осветителями DPs III.

Большой ЖК дисплей пульта отражает то, что отображается на ЖК-дисплее DPs III. Все настройки могут быть установлены с помощью клавиш направления.

Сигнал передается через радиоканал частотой 2,4 GHz и имеет рабочее расстояние до 30 метров.

Пульт может контролировать до 10 различных групп и работает на 10 каналах. Идеально подходит для большой студии где используется несколько моноблоков.

Характеристики:

  • рабочая частота радио - 2,4 GHz
  • максимальная дальность действия, м - 30
  • количество групп/каналов -10 групп и 10 каналов
  • поддержка синхронизации - скорость до 1/200 сек.
  • режим энергосбережения - есть
  • индикатор заряда батареи - есть

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