GreenBean LedFlow RC RGB пульт ду

Описание

GreenBean LedFlow RC RGB - пульт дистанционного радиоуправления осветителями GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) и LedFlow 4ft RGB (BP) на частоте 2.4 ГГц. Дальность действия пульта до 100 метров в условиях прямой видимости.

Пульт дистанционного управления позволяет включать и выключать осветитель, менять такие параметры как яркость осветителя, цветовая температура, цвет светового потока в режиме RGB выбор предустановленных светоцветовых эффектов (имитация полицейской машины, эффекта затухания, стробоскопа, цветомузыки, сменяющихся цветов), выбор номера канала.

Питание пульта осуществляется от встроенного аккумулятора, зарядка которого осуществляется при подключении к компьютеру или блоку питания стандартным кабелем USB Type C (входит в комплект).