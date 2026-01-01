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GreenBean LedFlow RC RGB пульт ду
GreenBean LedFlow RC RGB пульт ду

GreenBean LedFlow RC RGB пульт ду

GreenBean
Артикул: DAN-9041

Пульт дистанционного управления для осветителей LedFlow 2ft/4ft RGB (BP). Металлический корпус, дисплей, встроенный аккумулятор. Частота 2.4 ГГц

Описание

GreenBean LedFlow RC RGB - пульт дистанционного радиоуправления осветителями GreenBean LedFlow 2ft RGB (BP) и LedFlow 4ft RGB (BP) на частоте 2.4 ГГц. Дальность действия пульта до 100 метров в условиях прямой видимости.

Пульт дистанционного управления позволяет включать и выключать осветитель, менять такие параметры как яркость осветителя, цветовая температура, цвет светового потока в режиме RGB выбор предустановленных светоцветовых эффектов (имитация полицейской машины, эффекта затухания, стробоскопа, цветомузыки, сменяющихся цветов), выбор номера канала.

Питание пульта осуществляется от встроенного аккумулятора, зарядка которого осуществляется при подключении к компьютеру или блоку питания стандартным кабелем USB Type C (входит в комплект).

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